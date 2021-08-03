«الناشر الأسبوعي» تناقش تهميش الشاعرات الإسبانيات

المصدر: (الشارقة - البيان)

تناولت مجلة «الناشر الأسبوعي» ظاهرة تهميش الشاعرات في الأدب الإسباني منذ القرون الوسطى، مسلّطة الضوء على ثلاثة كتب لمختارات من الشعر النسائي صدرت حديثاً، تعيد الاعتبار للشاعرات المنسيات.

ونشرت المجلة، التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، في عدد أغسطس الجاري، موضوعاً تناول مشروع الشارقة الثقافي منذ «رؤية الأساس» التي رسمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قبل أربعة عقود، حتى إنشاء «بيت الحكمة»، موضحة الدور الرائد للشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، أول رئيس لدائرة الثقافة في الشارقة منذ تأسيسها عام 1981. واستعرضت المجلة في عددها الـ 34 الصادر في أغسطس الجاري، مختارات للشعر البولندي خلال 500 عام، أنجزها الشاعر الدكتور هاتف جنابي، وحواراً مطولاً مع الشاعر والناشر الإيطالي بيبي كوستا، وحواراً مع رئيس المركز الوطني للكتاب في الجزائر، الدكتور جمال يحياوي.