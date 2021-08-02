شعر: د. عارف الشيخ
بـــِـلادي
بــِـلاديْ سَـلـَّــمَ الّلـــَــهُ
مِن الشـَـــرِّ رَوابيـــْــكِ
مِن «المَرْفا» لِحَدّ «دَبا»
«إمــــاراتٍ» أُسَمّيــكِ
حَـبـيـبـَـةَ قـلبـِيَ الأولــَى
أعـِيـشُ هـائـِمــًا فِـيــكِ
فـكـَــم أنتِ مُـشـَــرِّفـــَــةٌ
بـِحــاضـِـركِ وماضيـكِ
قَـــد امتــــَـدَّتْ بإحســانٍ
إلــَى الـــــدُّنـيا أيـاديـكِ
أُحِـبـُّـكِ أنتِ أغـنِـيــــَــــةٌ
لِأجْـيـــَـــالٍ أغــَنـّيــْــكِ
أُحِـبــــُّــكِ أنتِ قـافـِـيـــَـةٌ
لِشِعــري حِـين أَرْويـكِ
أُحِـبــُّـــكِ أنتِ أُمْـنـِـيــــَـةٌ
وآمـــــَـــالٌ أُرَجـِّيـــْــكِ
بـِلادٌ شـــادهــَـا «زايــِـدْ»
أنــَـا بــِـالـرُّوح َأفـْـدِيكِ