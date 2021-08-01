صدور العدد «23» من مجلتي «الشرقية» و«الوسطى»

المصدر: الشارقة - البيان

صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد «23» من كل من مجلتي «الشرقية» و«الوسطى»، عن شهر أغسطس 2021، وقد اشتمل العددان على موضوعات مهمة ألقت الضوء على حيثيات المشهد التطويري في المنطقتين الوسطى والشرقية، راسمةً صورة أكثر قرباً للحراك التنموي والثقافي والسياحي والبيئي المتمثل بمختلف المشاريع التي تنفذها إمارة الشارقة.

ضمّ العدد 23 من مجلة «الشرقية» عدة أبوابٍ اشتملت على مواد شائقة غطت المجالات كافة التنموية والاجتماعية والثقافية والتراثية والسياحية في مدن المنطقة الشرقية، وقد جاءَ في باب «إنجاز» تقرير تفصيلي عن استراحة السحب؛ أحد أهم المشاريع السياحية التنموية الجديدة التي شهدتها مدينة خورفكان مؤخراً، المشروع الذي يعد أحد الدروس التنموية الجمالية التي تقدمها الشارقة. كما اشتمل العدد 23 من مجلة «الوسطى» أيضاً على باقةٍ من المواضيع الشائقة التي تهمّ إنسان المنطقة الوسطى، ففي باب «إنجاز» تم تسليط الضوء على مشروع مرعى الشمال في مدينة الذيد.