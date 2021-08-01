«دبي للثقافة» تبدأ اليوم أسبوعاً فنياً حافلاً بالورش الواقعية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن برنامج الأسبوع الأول من مخيمها الصيفي 2021 تحت شعار «صيفنا ثقافة وإبداع» الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 7 أغسطس الجاري، داعية الأطفال والناشئة إلى المشاركة في طيف واسع من الأنشطة المبتكرة والهادفة التي ستأخذهم إلى فضاءات الفنون والمهارات الحيوية والمرح. وتشمل فعاليات الأسبوع الأول من البرنامج الذي تستضيفه المكتبة العامة في حتا ورشاً فنية واقعية باللغة العربية.

وفي مكتبة أم سقيم، سيستمتع الطلاب من 6 إلى 12 عاماً بورش فنية واقعية باللغة العربية تتضمن ورشة «الاستعداد لإكسبو».

أما مكتبة المنخول، فقد أعدت للأطفال من 6 إلى 12 عاماً ورش عمل واقعية باللغة العربية تشمل أنشطتها زراعة البذور، وقراءة القصص المتنوعة عن الزراعة وأهميتها، وغير ذلك.

وفي مكتبة الصفا للفنون والتصميم، ينتظر الكبار من 18 وما فوق،اليوم، ورشة واقعية عن «فن فونغ شو» (الإنسان بين طاقة الزمان وطاقة المكان) يتعرف المشاركون فيها إلى تأثير المكان في مشاعر الفرد. أما الأطفال من 6 إلى 12 عاماً، فتنتظرهم ورش عمل واقعية عن فنون إعادة التدوير وأهميته.