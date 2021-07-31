«وارنر براذرز» وجهة مثالية للترفيه

المصدر: أبوظبي - وام

سطرت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» فصلاً جديداً في تاريخ صناعة الترفيه عند افتتاحها في جزيرة ياس يوليو 2018 وشكلت الوجهة الأمثل للأصدقاء والعائلات للاستمتاع بتجربة ترفيهية استثنائية توفرها في ست مناطق ترفيهية غامرة تضم 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً إضافة إلى العروض الترفيهية الحيّة والفريدة من نوعها.

وتعد «عالم وارنر براذرز» المدينة الترفيهية المغلقة الأولى التي تحمل علامة وارنر براذرز على مستوى العالم وقد تم تصنيفها أكبر مدينة ترفيهية مغلقة على الإطلاق ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وانطلاقاً من حرصها على توفير تجربة ترفيهية آمنة للجميع اتخذت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» الإجراءات الاحترازية كافة مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية واعتماد الكاميرات الحرارية ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها عند الألعاب ومنافذ البيع إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للألعاب والمطاعم والمتاجر.

وتقديراً لهذه الجهود حصلت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» على شهادة الأمان «Go Safe» من قبل دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي إذ يهدف برنامج هذه الشهادة إلى تعزيز الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة في مختلف المرافق السياحية والمنشآت التجارية العاملة في إمارة أبوظبي.