فن الكولاج في معسكر صيفي

المصدر: الشارقة - البيان

تطلق «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين غداً، الفترة الثانية من معسكرها الافتراضي «صيفي»، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم»، مستهدفةً من خلاله الأطفال في الفئة العمرية من 6-12 سنة من المراكز والجمهور.

ويستمر المعسكر حتى تاريخ 12 أغسطس ويتضمن برنامجاً حافلاً بالأنشطة والبرامج الهادفة، طوال أيام المعسكر من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ومنها: فن الكولاج، الفن التكعيبي، خلف باب الخزانة، طيور ملونة، مع قطورة وكهروب، هيا نقرأ صديقي الروبوت، جنون العلوم، بالإضافة للرياضات المختلفة، والرحلات الافتراضية التي تهدف إلى تعريف الأطفال المشاركين في المعسكر بأبرز المعالم السياحية في الدولة.

يشارك في تقديم أنشطة وفعاليات المعسكر عدد من المختصين من داخل وخارج الدولة، بالإضافة إلى الجهات والمؤسسات المتعاونة، كما يشارك عدد من منتسبي ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة في تقديم فعاليات المعسكر وذلك بهدف إبراز إمكاناتهم ومواهبهم التي اكتسبوها من خلال البرامج والورش التي يتلقونها طيلة العام.