نسخة عربية من رواية «يوم كان جدي بطلاً»

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي ترجمة رواية «يوم كان جدي بطلاً»، لمؤلفها باولوس هوخغاترير، وقد نقلها إلى اللغة العربية عن اللغة الألمانية الدكتور الفارس علي وراجع الترجمة الأستاذ مصطفى السليمان. وتدور أحداث الرواية في نهاية الحرب العالمية الثانية، بإحدى المزارع النمساوية.

حيث تتولى عائلة يعقوب لايتنر رعاية الفتاة المنكوبة كورنيليا داينهارت ذات الثلاثة عشر عامًا، التي تعاني من صدمة عصبية فقدت على أثرها ذاكرتها، عقب إحدى الغارات الجوية لدول الحلفاء على بلدتها سانت فالنتين في أكتوبر 1944، فأصابت منزلها، وأفقدتها عائلتها.

ينقل المؤلف باولوس هوخغاترير، وهو اختصاصي بعلم نفس الأطفال، أجواء الحرب من منظور الفتاة كورنيليا، التي أطلقت عليها عائلتها الجديدة اسم نيللي. فقد درجت على تدوين تفاصيل الحياة في هذه المزرعة في دفترها البني، سواء علاقاتها بأفراد العائلة المكوّنة من المزارع يعقوب، وزوجته باربرا، وبناته الخمس، وأخيه الأكبر لورنز، أم بغيرها من الأسر والشخصيات المجاورة، وأن ترصد بقلمها ملامح هذه الشخصيات بدقة فائقة، وتستعرض علاقاتها المتأرجحة مع بنات المزرعة.