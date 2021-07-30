«ڤوكس» تطلق أول تجربة أفلام تفاعلية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ڤوكس سينما»، عن تقديمها لتجربة «كونترول» (CTRL)، أول تجربة أفلام تفاعلية في المنطقة، والتي تتيح للجمهور، تحديد كيفية تطور الأحداث والحبكة للفيلم السينمائي بشكل جماعي.

وتأتي هذه التجربة، التي تشكّل أحدث ابتكارات «ڤوكس سينما»، بالشراكة مع شركة الإنتاج والترفيه والتكنولوجيا «كينو إندستريز» (Kino Industries)، وسيتم إطلاقها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، يوم 5 أغسطس المقبل.

وسُيعرض ضمن تجربة «كونترول»، فيلم «نوبة متأخرة» (Late Shift) (المصنّف لفوق سن 13 عاماً في الإمارات)، أول فيلم تفاعلي طويل في العالم، ويتيح لرواد السينما تحديد مصير الشخصية الرئيسة، ومسار أحداث الفيلم، باستخدام نظام تصويت بسيط وسهل، عبر تطبيق خاص.

ويحتوي الفيلم على توصيفات سردية متعددة، تتألف من 180 نقطة قرار، وسبع نهايات مختلفة، يتخذ الجمهور عادةً 40-50 قراراً ضمن الفيلم، في حين تجمع التكنولوجيا المتطورة والسلسة تصويت الجمهور، وتختار الخيار الحاصل على أكبر نسبة من الأصوات. فيلم «نوبة متأخرة»، من إخراج وكتابة توبياس ويبر، مخرج الأفلام الحائز على عدة جوائز، والمؤسس المشارك في «كينو أندستريز»، إلى جانب مايكل روبرت جونسون، مؤلف فيلم «مغامرات شيرلوك هولمز»، الذي أخرجه للسينما غاي ريتشي.