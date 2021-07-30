إنجي وجدان: فخورة بالعمل مع شريهان

المصدر: دبي - البيان

أكدت الممثلة إنجي وجدان أن مشاركتها في العرض المسرحي «كوكو شانيل» مع النجمة شريهان يمثل مصدر فخر لها. وأوضحت أنها وافقت دون تردد على المشاركة في العمل، عندما رشحها المخرج هادي الباجوري، ليقينها بأهمية وقوة أي عمل يحمل اسم الفنانة شريهان، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز.

وأضافت وجدان في تصريحات لموقع «سكاي نيوز عربية»: «كواليس العمل كانت أكثر من رائعة والتجربة لطيفة. لم أواجه أي صعوبات في دوري على مستوى الأداء التمثيلي، لكن الصعوبة التي واجهتني خلال تجربة «كوكو شانيل» هي رهبة الوقوف أمام النجمة شريهان.

لقد شعرت بالخوف والقلق، إلا أنني أقنعت نفسي بأنه يجب أن أركز كثيراً حتى أجسد دوري في أفضل صورة ممكنة، وأن الهيبة التي أشعر بها أمام النجمة شريهان هي حافز لي وليس حائلاً دون الإبداع».

وعن أبرز صفات الفنانة شريهان بحكم عملها معها عن قرب، لفتت وجدان إلى أن شريهان «إنسانة طيبة للغاية ومتواضعة وحساسة بشكل لا يوصف، وداعمة لكل من حولها. كانت تحرص كثيراً على ظهور الجميع في أفضل صورة ممكنة. شعرت كأنها أمي أو أختي الكبيرة أثناء فترة عملي معها».