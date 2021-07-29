عائشة سلطان: السفر معادل حقيقي لحريتي

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

أكدت الكاتبة الإماراتية عائشة سلطان، نائب رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أن السفر بالنسبة إليها هو المعادل الحقيقي للحرية، فأنت حينما تسافر تكون أنت وتكون حراً، وأشارت إلى أنها أينما ذهبت تبقى ابنة دبي التي كانت تراقب السفن التي تمر في بحرها وهي طفلة.

جاء ذلك خلال أمسية افتراضية نظمها صالون الملتقى الأدبي، أول من أمس، بالتعاون مع المنتدى الثقافي، لمناقشة كتابها «هوامش في المدن والسفر والرحيل» الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، وحظيت بمتابعة كبيرة من الأدباء والمثقفين من دول عدة.

جسور إنسانية

في مستهل الأمسية قالت أسماء صديق المطوع، مُؤسسة ورئيسة صالون الملتقى الأدبي: تشاركنا عائشة سلطان في كتابها، ذكريات ارتحالها للمدن المختلفة وخواطرها، وتعيدنا إلى جمالية أدب الرحلات.

حيث قدمت وثيقة حية اختلطت فيها جغرافيات عدة بشهادة راحلتها امرأة. وأضافت: لا تعرف ثقافتنا الكثير ممن كتبن عن الأسفار ولذا للكتاب موضوعه الفريد ويحسب للكاتبة سردها الشيق وهي تنتقل ما بين المدن دون أن تذهب دبي من مخيلتها.

وأوضحت المطوع: الكتاب أقرب إلى اليوميات تمتزج فيه القصة بالمذكرات بالسيرة الذاتية، وهو خلاصة 25 عاماً من السفر.

أسئلة

من جهتها، قالت عائشة سلطان: الكتاب صدر من عدة سنوات في الإمارات ولكن لم يكن بذات الزخم الذي صدر فيه في مصر، فكل ما يصدر في مصر يأخذ حيزاً مختلفاً. والكتاب إذا كان يدل علي فهذا لأنه يأخذ من عائشة الإنسانة وعائشة التي اشتغلت في الصحافة والتي تحب وتتعلق في ثيمة الحرية.

وأضافت: أينما ذهبت كنت أعتبر نفسي تلك البنت التي نشأت في فريج عيال ناصر بيتها كان مفتوحاً على البحر. ودائماً كنت أنا وأصحابي الصغار عندما نقف على الشاطئ ننظر إلى الأفق والمراكب الصغيرة وهي عملاقة لكنها تبحر في نهاية الأفق وكنا دائماً نسأل هل نقدر أن نصل إلى «اللجات» وهي السفن بلهجتنا، وماذا يوجد هناك.

كانت هذه الأسئلة موجودة عندي، وهذه البنت بقيت كما هي تطرح الأسئلة نفسها وتريد أن تعرف ما الذي يوجد في الضفة الأخرى من كل شيء. وتابعت: هناك سفر داخل المدينة وفي المنطقة وسفر إلى الضفة الأخرى من دبي، فهي مثل القاهرة التي يقسمها النيل إلى قسمين.

جسور

أوضحت عائشة سلطان أن العديد من القُراء والأصحاب سألوها: «لماذا لا تجمعين كل هذا السفر في كتاب»، تقول: جلست وجمعت الذاكرة كلها وكتبت، لكنني تجنبت أن أكتب عن الملامح العامة للبلد، حيث وفرت التكنولوجيا علينا الآن معرفة الملامح الأساسية للقاهرة، مثلاً، وأين نذهب عندما نسافر إليها، هذه الأشياء كلها موجودة في الإنترنت.