قهوة بنكهة «السحاب» في وسط دبي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

انتشر، أخيراً، وبسرعة البرق، على تطبيق «تيك توك»، مقطع فيديو مدهش لرجل يحتسي قهوته فوق السحاب من على شرفة شقته المطلة على برج خليفة بمنطقة وسط دبي، حاصداً للحظة كتابة هذه السطور 28 مليون مشاهدة، مع 3.2 ملايين إيماءة إعجاب.

ويظهر الرجل، واسمه إيلي فغالي، في مقطع الفيديو القصير الذي قام بمشاركته على «تيك توك»، ممسكاً بيده كوب القهوة، ومطلاً على مشهد من الخيال من شرفة شقته التي تقع على علو شاهق فوق السحاب، حيث لا يمكن مشاهدة أي شيء سوى رؤوس بعض ناطحات سحاب التي تخترق السحب المارة أسفل الشرفة.

ووفقاً لمجلة «نيوزويك» التي نشرت مقطع الفيديو، تمتاز دبي بعدد كبير من ناطحات السحاب التي يتجاوز ارتفاعها 200 متر، وأبرزها برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً (2.715.5 قدم)، ويضم 163 طابقاً، وحقق رقمين قياسيين هما: أعلى مبنى، وأطول هيكل قائم بذاته في العالم، مشيرة إلى أن البرج بدأ بناؤه في 6 يناير 2004، وتم افتتاحه في 4 يناير 2010.

وكان فغالي قد نشر مقطع الفيديو على حسابه في 7 يوليو الجاري، حيث لجأ معجبون كثر إلى قسم التعليقات لمشاركة أفكارهم بالصور التي تخطف الأنفاس.

فقال أحد مستخدمي «تيك توك» ويدعى «ماسترد» ممازحاً: «هل يمكنك محاولة الوقوف على الغيوم، قد يكون القفز عليها ممكناً»، في حين أضافت أخرى باسم ميشيل: «أتساءل عما إذا كانت السماء لا تزال تمطر فوقك لأنك فوق السحاب»، ومازح آخر باسم «تايني الفانتس»: «لا تخجل اسكب القهوة»، ما دفع آخر للكتابة إنه «تمنى نوعاً ما أن يسكب القهوة للأسفل، لاحتمال هبوطها على رأس شخص ما». وتجاوب شخص آخر معهم باسم «إس. إيه» قائلاً: «لهذا شعرت بقطرات من الشاي الساخن على رأسي».

بدورها، كتبت فتاة اسمها روزالين للرجل تقول له: «أنت تعيش في الجنة يا رجل»، فيما علق حساب آخر: «قطرة واحدة من الماء ويعتقد الناس تحتها أن السماء على وشك أن تمطر».