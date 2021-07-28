150.000 ثمناً للإصدار الأول لفئة الألف درهم

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

منذ 4 عقود، وقع الإماراتي عادل مراد في «هوى» العملات الورقية القديمة، فأصبح عاشقاً لها وخبيراً بتاريخها، ومالكاً للكثير منها، حيث بدأ معها هاوياً وبمرور الوقت تحولت الهواية إلى تجارة.

في متجره الصغير الواقع في عجمان، يمتلك عادل عشرات العملات القديمة التي يتربع على عرشها الإصدار الأول لفئة الألف درهم التي يناهز ثمنها 150 ألف درهم (حسب تقييم شركة أمريكية متخصصة)، حيث لا يوجد منها سوى قطعتين فقط، طبقاً لعادل مراد، الذي قال لـ«البيان» إنه بحصوله عليها باتت مجموعة العملات الإماراتية كاملة لديه.

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