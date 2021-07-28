الأرشيف الوطني ونظيره الكولومبي يوقعان مذكرة تفاهم

المصدر: أبوظبي - وام

وقّع الأرشيف الوطني الإماراتي والأرشيف الوطني لجمهورية كولومبيا مذكرة تفاهم ترمي إلى التعاون في الأنشطة التي تعزز التبادل الثقافي والمعرفي، وتنفيذ برامج التدريب الأرشيفية، وتبادل الخبرات في مجال الأرشيف.

يأتي توقيع المذكرة في إطار تعزيز العمل المشترك في مجال الأرشفة والتوثيق، ودعم الأهداف التي تصبّ في مصلحة دعم قطاع التراث الثقافي والوثائقي في البلدين الصديقين وعلى الصعيد الدولي.

وقع المذكرة «عن بعد» الدكتور عبد الله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، وإنريك سيرانو مدير عام الأرشيف الكولومبي، بحضور سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا، وخايمي أمين سفير كولومبيا لدى الدولة، وعبد الله ماجد آل علي المدير التنفيذي للأرشيف الوطني، وعدد من المسؤولين من الأرشيفين الوطنيين في البلدين الصديقين.

وأشاد سالم راشد العويس بالأرشيف الوطني الإماراتي ودوره الكبير في حفظ ذاكرة الوطن، وحثّ الأرشيفين على تعزيز العلاقات البناءة التي من شأنها تطوير العمل الأرشيفي والارتقاء به.

ومن جانبه، عبر السفير الكولومبي عن أمله في أن تكون هذه المذكرة وسيلة لتعزيز التعاون بين البلدين على الصعيد الأرشيفي والوثائقي.