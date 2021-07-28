«مفاجآت الصيف» تدعو المبدعين لإنتاج أفلام عن «دانة الدنيا»

المصدر: دبي - البيان

تتمتع دبي بشهرة واسعة كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للتصوير وتسجيل الأفلام المتميزة بفضل معالمها المذهلة، وطبيعتها الساحرة، والتجارب الفريدة التي تستقطب عدسات المصورين المبدعين.

وشهدت فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام إطلاق مسابقة قصة صيف دبي الجديدة، والتي تهدف لتشجيع الأوساط الإبداعية في الإمارة على تسجيل مقاطع فيديو تسلط الضوء على العوامل التي تضفي طابع التميز والمرح على فصل الصيف في دبي، وسيحصل مقطع الفيديو الفائز على الجائزة الأولى البالغة قيمتها 100 ألف درهم.

وينبغي أن تتميز مقاطع الفيديو بدقة عالية، وأن تكون مصممة خصيصاً للتحميل على موقع إنستغرام تحت عنوان «قصة صيف دبي».

ويمكن أن تتراوح مدة المقاطع بين 30 ثانية إلى دقيقة واحدة، ويجب أن تغطي ثلاثة أنشطة رئيسية تشمل تجارب تناول المأكولات والتسوق والإقامة في الفنادق وتجارب الترفيه العائلية، ومواقع الجذب في الإمارة.

ويمكن تحميل مقاطع الفيديو على موقع إنستغرام مع الإشارة إلى حساب DSSSOCIAL@ وإضافة هاشتاج #قصة_صيف_دبي. وتتاح فرصة المشاركة في مسابقة قصة صيف دبي حتى يوم 24 أغسطس المقبل.

مؤثرات

ويمكن لمصوري مقاطع الفيديو الناشئين إنتاج مقاطع فيديو بدقة 4K مع استخدام المؤثرات التي يفضلونها، أو مؤثرات صوتية لمساعدتهم على تحقيق التميز والتفوق على منافسيهم.

وينبغي أن يكون الفيديو النهائي ذا جودة عالية ومشابهاً لمقاطع الفيديوهات الدعائية لأفلام هوليوود أو بوليوود العالمية، فضلاً عن تقديم قدرات إنتاجية عالية وعرض بصري رفيع المستوى يُظهر للعالم التجارب المتميزة التي تجعل من دبي الوجهة المثالية لقضاء فصل الصيف.

ويتعين على مصوري مقاطع الفيديو المشاركين في مسابقة «قصة صيف دبي» ضمان التقيد بالعادات والتقاليد الثقافية والاجتماعية لدولة الإمارات، مع الالتزام بقواعد اللباس المحتشم، وعدم عرض المشروبات الكحولية أو الشيشة.

يشار إلى أن فعاليات مفاجآت صيف دبي، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تستمر حتى يوم 4 سبتمبر القادم. وتلتزم كافة فعاليات مفاجآت صيف دبي جميع إجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.