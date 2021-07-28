المخضرمون يهيمنون على ترشيحات «البوكر»

المصدر: لندن - أ ف ب

ضمت قائمة المرشحين هذه السنة لنيل جائزة بوكر الأدبية البريطانية، والتي أعلنها المنظمون، أمس، 6 روائيين سبق لهم الفوز بهذه الجائزة العريقة، بينهم أدباء كبار ككازوو إيشيغورو، على حساب أقلام جديدة.

وحصل المؤلف البريطاني من أصل ياباني كازوو إيشيغورو (66 عاماً) على خامس ترشيحاته لهذه الجائزة الأدبية التي أطلقت سنة 1969، ويمكن للمؤلفين من أي جنسية التنافس عليها شرط أن يكتبوا باللغة الإنجليزية.

وهو فاز بالجائزة عام 1989 عن روايته «ذي ريماينز أوف ذي داي»، لكنّه رُشح لنيل هذه المكافأة أيضاً سنة 1986 عن روايته «أن أرتيست فروم ذي فلوتيغ وورلد»، وسنة 2000 عن «ون وي وير أورفنز»، وعام 2005 عن «نيفر لت مي غو».

وقد رُشح الكاتب الحائز جائزة نوبل للآداب سنة 2017، هذه المرة عن روايته الثامنة «كلارا والشمس» التي تقدم «رؤية بريئة بعيدة من الأنانية عن السلوك الغريب للبشر المهووسين والمجروحين بالسلطة والموقع والخوف».

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كما ضمت القائمة خمسة روائيين آخرين سبق أن رُشحوا سابقاً لهذه الجائزة، وهم دايمن غالغوت عن روايته «ذي بروميس»، وماري لوسون عن «إيه تاون كالد سولايس»، وريتشارد باورز عن «بيوايلدرمنت»، وسونجيف ساهوتا عن «تشاينا روم».

في المحصلة، اختير 13 عملاً من لجنة تحكيم مكونة من خمسة قضاة من بين 158 رواية منشورة في المملكة المتحدة أو إيرلندا منذ 1 أكتوبر 2020.