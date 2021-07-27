دبي ملهمة رواد التواصل وصنّاع البرامج

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تشكل دبي بتفاصيلها خلفية ساحرة يستند إليها العديد من المؤثرين على مواقع «التواصل»، الذين وجدوا فيها مدينة ملهمة لهم ولإبداعاتهم، وموطناً لعلاماتهم التجارية التي أسسوها وأطلقوا العنان لها، ليصنعوا لهم أسماءً لامعةً في الفضاء الإلكتروني.

وهي مدينة ملهمة لصناع البرامج التلفزيونية أيضاً، الذين وجدوا فيها أفضل أماكن لكاميراتهم، فأداروا عدساتها بين عديد المعالم السياحية في الإمارة، التي أصبحت «علامة مسجلة». وقد استضافت دبي أخيراً تصوير مشاهد برامج حققت شعبية كبيرة، مثل «يلا نتعشى» و«الشيفرة» وكذلك مسلسل «الوضع مستقر»، وغيرها. وفي هذا السياق، تقول دارين الخطيب، نائب رئيس أول للمحتوى العربي في «أو إس إن» لـ«البيان»: إن دبي، التي نتخذها مقراً رئيساً لـ«أو إس إن»، مدينة ملهمة بالفعل، لما تمتلكه من بيئات جغرافية مختلفة، ومواقع تتميز بتصاميمها العمرانية، والتي يمكن تشكيلها وفقاً لطبيعة الإنتاج والتصوير.