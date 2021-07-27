كلمة يصدر ترجمة كتاب «الطب النفسي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ترجمة كتاب «الطب النفسي» لمؤلفه توم بيرنز، وقد نقله إلى اللغة العربية د. حسين العبري، وراجع الترجمة د. شحدة الفارع.

يستعرض الكتاب مجالات الطب النفسي والأمراض التي يعالجها والعلاجات المتوافرة لهذه الأمراض، ويفرِّق بين بعض المجالات الأخرى التي تتداخل مع الطب النفسي والتي تُحدِث بعض اللبس في الأذهان أحياناً، مثل التحليل النفسي والعلاج النفسي. يعطي الكتاب نبذة عن الأمراض الشائعة؛ وطبيعتها وتشخيصها وعلاجاتها، بما يشمل:

الفصام العقلي والاضطراب الوجداني ثنائي القطب والقلق والاكتئاب والوسواس القهري واضطرابات الشخصية الحدية والمضادّة للمجتمع، ويستعرض كذلك اضطرابات الإدمان. ويشرح طريقة التشخيص وكيف يتغلب الطب النفسي على مشاكل التشخيص مثل انعدام وجود فحوصات مخبرية أو تصويرات تشخيصي، ويتكلم عن مصداقية التشخيصات وموثوقيتها.

يقدِّم المؤلف كذلك بعض الأحداث التاريخية التي شكَّلت الطب النفسي، والحركات التي أثَّرتْ فيه. فيستعرض نشوء المصحّات النفسية ونشوء الطب النفسي وحركة إزالة القيود عن المرضى، ويُعرِّفنا بالأطباء المؤسّسين للمجال مثل إميل كربلن ويوجين بلولر وسيغموند فرويد. ويشرح النموذج الطبي الذي يسير عليه الطب النفسي في تشخيصاته وعلاجاته. ويتحدّث كذلك عن التشريعات القانونية المتعلّقة بالطب النفسي وحقوق المرضى النفسيين وعن الأحداث التاريخية التي عدّت نوعًا من الإساءة للمرضى النفسيين وكيف تشكلت الحركات الاجتماعية للحدّ منها.