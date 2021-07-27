«منشورات القاسمي» تصدر ترجمة لمسرحيات حاكم الشارقة بالروسية

المصدر: (الشارقة - البيان)

أصدرت «منشورات القاسمي» ترجمة للمسرحيات التي كتبها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باللغة الروسية، في تجربة رائدة وغنية بالدلالات، تعبر عن جسر يربط الحضارات ببعضها، في استمرار لنهج الدار في نقل نتاج سموه الثقافي إلى لغات العالم.

وتعتبر اللغة أحد أهم جسور التواصل بين الشعوب والدول، وعنصراً هاماً في التفاهم والتقارب والحوار، وتشكل أساساً مهماً لبناء العلاقات بين الحضارات الإنسانية.

وحينما تمتزج مسرحيات سموه مع اللغة الروسية ويقرؤها الناطقون بها، فإن هذه الحضارة العظيمة التي جسدها سموه في أعماله تصطف جنباً إلى جنب مع أعمال الروائي الروسي الشهير ليو تولستوي، الوحيد الذي دخل اسمه ضمن الأكثر توزيعاً في التاريخ، حيث بلغ عدد نسخ أعماله الموزعة في العالم، 413 مليون نسخة بالعديد من اللغات حول العالم. وبجانبه يقف الكاتب القصصي والمسرحي أنطوان تشيخوف، أحد أهم كتاب المسرح الحديث.