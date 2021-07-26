زكي نسيبة يستقبل يوسف حطيني حائز جائزة الشارقة لنقد الشعر

المصدر: العين - البيان

استقبل معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة في مكتبه، أمس، الدكتور يوسف حطيني، المحاضر في برنامج اللغة العربية بالكلية الجامعية في جامعة الإمارات، والحائز المركز الثالث في جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي المعاصر عن عمله «السياق السردي في الشعر العربي المُعاصر».

وهنأ معاليه، الدكتور حطيني على إنجازاته الإبداعية ومسيرته الأدبية المُتميّزة التي تُشكّل نموذجاً مثالياً ينبغي أن يُحتذى به على كل الصعد، مُشيداً بمسيرته التربوية على مدى أكثر من عشر سنوات في جامعة الإمارات، والتي شهدت مُساهمته المُتميّزة في تأليف جميع الكتب والمناهج التي تمّ تدريسها ورقياً وإلكترونياً في برنامج اللغة العربية، إضافة إلى مهاراته الإبداعية الملحوظة في مجال القصة والشعر والدراسات الأدبية.