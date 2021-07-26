مطار أبوظبي الدولي يتحول إلى متحف زاخر بالألوان

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة مطارات أبوظبي، عن فوز تسعة مُشاركين في مسابقة التصميم الجرافيكي التي تمّ إطلاقها في يونيو الماضي بالتعاون مع المعهد الفرنسي في الإمارات، والقسم الثقافي لدى السفارة الفرنسية بأبوظبي.

وتمكّن الفائزون بهذه المُسابقة، من تحويل مطار أبوظبي الدولي إلى مُتحفٍ في الهواء الطلق هو الأول من نوعه، لنشر إبداعاتهم الفنية المُبتكرة وصور التصاميم المرئية التي تفي بأعلى المعايير الحديثة كإجابة عن سؤال المُسابقة المطروح «كيف سنسافر في المستقبل». وتمّت مكافأة الفائزين التسعة بعرض أعمالهم الفنية على 70 لوحة إعلانية في الهواء الطلق بمطار أبوظبي الدولي، ابتداءً من 14 يوليو حتى نهاية أغسطس المقبل.