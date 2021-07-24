وفاة روائي الحياة اللبنانية جبور الدويهي

المصدر: أ ف ب

غيّب الموت الروائي اللبناني جبور الدويهي الذي توفي عن عمر يناهز الثانية والسبعين "بعد صراع مع المرض"، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية مساء "الجمعة"، تاركاً وراءه إرثاً أدبياً غنياً استحق عنه جوائز مرموقة، ومؤلفات تُرجمت إلى أكثر من لغة، جعلته بمثابة "روائي الحياة اللبنانية".

وأوردت الوكالة أن "الموت غيّب الروائي والناقد الأدبي الدكتور جبور الشيخا الدويهي، بعد صراع مع المرض".

وذكّرت بأنه "صاحب روايات عدة لمعت وتركت أثرا في الفكر والأدب والاجتماع".

ونال الدويهي عدداً من الجوائز الأدبية المرموقة، منها جائزة سعيد عقل 2015 عن روايته "حيّ الأمريكان"، وجائزة الأدب العربي عام 2013 عن روايته "شريد المنازل" التي رشحت أيضاً ضمن "القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية" عام 2012.