معارض عالمية تثري المشهد الفني في سيؤول

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تتسع خارطة المشهد الفني الكوري لتضم أسماء ومعارض كبرى، افتتح آخرها في يونيو الماضي تحت شعار غوتشي الشهير في حي هانام دونغ الراقي في سيؤول.

ويشكل «فاوندر سيؤول»، الغاليري الشهير المملوك لشركة تصنيع الأنابيب الكورية إضافةً للمشهد الفني المزدهر، الذي يشمل عشرات الغاليريهات على مساحة 5 كيلومترات وتدخل في الثورة الكورية الفنية، وفق ما جاء في موقع «والبيبر».

وتزداد شهرة هانام دونغ، القريبة من نهر هان وسط المعارض الدولية التي تفتتح مراكز أولى لها في سيؤول أو توسع بصمة حضورها في المدينة.

نقل الموقع

ونقل معرض «بايس غاليري» موقعه إلى مساحة أربعة أضعاف موقعه القديم، بالقرب من متحف ليوم المملوك لشركة «سامسونغ»، أما معارض «ثادايوس روباك» النمساوية فستفتتح أول مراكزها الآسيوية في هانام دونغ في أكتوبر 2021 المقبل، حيث التصاميم الداخلية تحمل توقيع المصمم تيو يانغ الحائز جوائز.

وقد اتخذت معارض محلية عديدة مثل «بهاك» و«جوين غاليري» ومركز «غانا للفنون» من هانام دونغ مقراً لها.

ويأتي بروز المنطقة كمركز للغاليريهات التي تحاكي وجود أثرياء هواة جمع التحف متناغماً مع صعود نجم سيؤول كمجمع للفنون والثقافة في آسيا. ونقل غاليري «كونيغ» ومقره برلين موقعه من طوكيو إلى سيؤول، ويلحق به معرض «فريز» للفنون الذي سيفتتح أول معرض له في آسيا في سبتمبر 2022.

وتقول فيكتوريا سيدال، مديرة معرض فريز: «إنها مدينة مبدعة مثيرة للاهتمام، كما تتميز كوريا بموسيقى وطعام وهندسة معمارية رائعة، إضافة إلى عدد من الأسباب التي تجعل الناس يرغبون بزيارتها». وأكدت بأن «فريز» يتطلع إلى مدينة تتسم بمجتمع فني تأسيسي عظيم وتذهب إلى أبعد من مجرد المشهد الفني، «وتعتبر سيؤول الإضافة المثالية»، حسب قولها.