3 تجارب في دار الشعر بمراكش

المصدر: مراكش - البيان الرياضي

تواصل دار الشعر بمراكش، ضمن برامجها الثقافية الخاصة بالموسم الرابع، المزيد من الانفتاح على التجارب الشعرية المغربية. وضمن فقرة «مقيمون في الدار».

والتي تخصص للقاء أصوات شعرية من أجيال مختلفة، يلتقي الشعراء لطيفة المسكيني ومحمد بوجبيري وإسماعيل آيت إيدير، بعد غد الاثنين، مقر دار الشعر بمراكش (المركز الثقافي الداوديات)، في لقاء شعري يشهد مشاركة الفنانة إيمان شكري والعازف عصام العلوي. وهي خطوة أخرى تضاف لبرنامج دار الشعر، الدار التي استطاعت أن ترسخ بعضاً من أفق استراتيجيتها.