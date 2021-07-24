أعمال فنية أنقذها «رجال الآثار» في متحف سينسيناتي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

«لوحات، سياسة ورجال الآثار: تحف برلين في أمريكا» عنوان معرض جديد في متحف سينسيناتي للفنون، يبرز أشهر أعمال الفنانين كما القصص والتاريخ الكامن خلفهما. كما أنه يخبر قصة «رجال الآثار» الذين أنقذوا قطعاً فنية مسروقة بعد الحرب العالمية الثانية وجالت عبر الولايات المتحدة.

وذكر موقع «سينسيناتي دوت كوم» أن الزوار سيتمكنون من رؤية أربع لوحات أصلية مستعارة من متاحف برلين الوطنية بما في ذلك عمل فني لساندرو بوتشيللي بعنوان «السيدة لوحة مثالية» إضافة للوحات من مجموعة الأعمال الدائمة في متحف سينسيناتي للأعمال الفنية لفنانين من أمثال أندريا مانتينيا وبيتر بول روبين. ويعتبر والتر فارم، أحد مواطني سينسيناتي الأصليين واحداً من الرجال الحقيقيين ضمن «رجال الآثار» الذين لعبوا دوراً كبيراً في إنقاذ الأعمال الفنية.

وأشار بيتر جوناثان بيل، المشرف على المعرض معلقاً وعبر بيان أصدره: «يوفر المعرض نظرةً على الحدث المميز في تاريخ الفن والجغرافيا السياسية للقرن العشرين. لقد ترك مصير مجموعة (برلين 202) والإطار الأوسع لكيفية استخدام الأعمال الفنية خلال حقبة الحرب العالمية الثانية أثره على طريقة تفكيرنا حيال الملكية والقيمة والإرث الثقافي وكيفية نظرتنا إلى الفن اليوم».