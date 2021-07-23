هيرست في لوحات أزهار الكرز إيجابية وأمل وسط الجائحة

المصدر: إعداد- فاتن صبح

«إنه لأمر مضحك أن أتمكن وسط الاضطراب من رسم لوحات إيجابية بالفعل». هكذا يستبق داميان هيرست افتتاح معرضه الجديد في متحف «فونداسيون كارتييه» للفن المعاصر بباريس.

عشرات من لوحات أزهار الكرز بتوقيع داميان هيرست ضمن معرض يتضمن ثلث اللوحات الـ100 التي رسمها خلال فترة العزلة التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» بعيداً عن فريق المساعدين.

وعلق هيرست على الأمر بالقول حسبما جاء في موقع «بي بي سي»: «باتت مسألة صناعة الفن أمراً متنسكاً بالفعل، ومن ثم محاولة العثور على بعض الإيجابية والأمل من قلب السلبية التي يشهدها الجميع».

ويشكل المعرض نقلة نوعية بعيدة عن الأعمال الاستفزازية التي تصدرت العناوين في الفترة السابقة. ويلفت هيرست بأن جون لينون أجاب ذات مرة حين سألوه لماذا قص شعره بالقول وما الذي نفعله غير ذلك حين يطول، ويشبه وضعه له.

كما يضيف مؤكداً أنه يحاول على الدوام إعادة اختراع نفسه. من جهته، إيرفيه تشانديز مدير متحف «فونداسيون كارتييه» يقول: «هناك كثير من الناس يعتقدون بأنهم يعرفون داميان هيرست حيث لكل منهم تصوّر عنه، لكن ما يظنه الناس عن هيرست ليس بيت القصيد، المهم هو أن يروا أعماله».