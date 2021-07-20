حمو بيكا يهاجم عمر كمال ويعرض عليه هذا التحدي

المصدر: البيان

شن مغني المهرجانات المصري حمو بيكا هجوما عنيفا على زميله عمر كمال، وأعلن عدم تعاونه معه مرة أخرى.

وأعرب حمو بيكا، في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن غضبه من تصريحات عمر كمال التلفزيونية الأخيرة، وقال إنه مستاء من تصريح عمر كمال عنه بأنه لا يجيد الغناء.

وأعلن بيكا تحديه لعمر كمال في أن يحضر مجموعة من جمهوره ليشاهدوا من منهما الذي لا يمكنه الغناء، مشيرا إلى أن عمر كمال يفقد أنفاسه سريعا ويعاني من أجل تسجيل أي أغنية، كما أنه يغني في الحفلات أغاني مطربين آخرين ويقدم أغاني خليجية لمغازلة شريحة من الجمهور، ولا يليق بأي مطرب أن يغني للآخرين في حفلاته.

وقال حمو بيكا، «أنت بتقول إنك بتجيب مشاهدات 70 أو 80 مليون مشاهدة.. نسيت لما كنت بتعمل أغنية مش بتجيب 10 آلاف مشاهدة أصلًا.. أنت طالع تقول عليّا إني مش بعرف أغني!!».