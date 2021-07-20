صالات السينما بدبي ترسخ معايير متفوقة للفخامة

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

تفتنك دبي بصالاتها السينمائية التي ترسخ معايير متفوقة جديدة في الفخامة، لا سيما وأنها لا تتخذ شكلاً واحداً، فهناك «الذهبية»، و«آي ماكس» وأخرى ذات ثلاثة وأربعة أبعاد، والتي تصطف جميعها إلى جانب الصالات العادية التي لا يقل مستواها عن خمس نجوم، حيث تمتاز شاشاتها بالحداثة، ودقة مستويات الصوت وتوزيعه داخل جدران الصالات، التي أصبحت وجهة عائلية، مع ابتكار مشغليها لأساليب جديدة من الترفيه، التي تستهدف كافة أفراد العائلة، لتتحول إلى واحة ترفيهية متكاملة الأركان.

وعندما تلج الصالات في دبي، وتبدأ عيناك بالتقاط الفخامة، لا بد أن تعود بك الذاكرة إلى الوراء عقوداً عدة، لتعاين كيف كانت بساطة البدايات، وتحديداً في الخمسينيات، عندما شهدت دبي تأسيس أول صالة فيها، آنذاك، وكانت تحمل اسم «سينما الوطن».

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: