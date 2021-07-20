فيكاس خانا يحضر طبقاً بـ«لمسة فان غوخ»

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

«لو كان فان غوخ طاهياً»، طبق جديد للشيف فيكاس خانا، مستوحى من لوحة زهور عباد الشمس، وتحمل وسماً بالاسم نفسه على تويتر، وفق ما ذكر موقع «نيوز 18». وقد نشر فيكاس مقطع فيديو للطبق، أدهش المتابعين عبر مواقع التوصل الاجتماعي، حيث حصد أكثر من 12 ألف مشاهدة، وما يزيد على 13 ألف علامة إعجاب على تويتر، إضافة لكم هائل من تعليقات المتابعين.

وكتب أحد المستخدمين على موقع إنستغرام يقول: «لو كان فنسنت فان غوخ حياً، لكان سيكون فخوراً بإبداع وعرض إبداعات فيكاس خانا عبر إنستغرام». وأشار مستخدم آخر، إلى ضرورة إضافة صفة أخرى تسم فيكاس، حيث قال: «ينبغي عليك إضافة صفة أخرى إلى سيرتك الذاتية، وهي كلمة (فنان)، فإبداعاتك جميلة ومدهشة ومتعة للنظر».

ووضعت مستخدمة عبر تويتر، تدعى أربيتا داس، صورة اللوحة الأصلية الشهيرة لفان غوخ، بعنوان زهور عباد الشمس، تقابلها صورة لطبق فيكاس خانا، وغردت تقول: «واو، إنه رائع، فيكاس خانا أحد أفضل فناني الطهو في العالم، يبدع أجمل زهور عباد الشمس». وكتب آخر يقول: «فيكاس، أنت يا سيد تخلق السحر من خلال الطعام، لا أحد يضاهيك».

وسبق لفيكاس أن نشر قبل فترة وجيزة، صورة لأحد الأطباق التي أبدعها عبر تويتر، دون أن يسميه، وسأل المتابعين عن رأيهم، طالباً منهم تحديد هويته. وأتى الطبق على شكل كعكة، دونت باللون الأصفر، مزينة بأوراق زهور حمراء مصنوعة من حبات الفراولة. وبدا الطبق أشبه بمزيج من الثقافة الهندية والغربية، أما التعليق عبر تويتر فكان «هل لديكم أية أفكار عن هذا الإبداع الجديد!».