أصوات موسيقية دافئة تنثر البهجة في دبي

المصدر: (دبي - غسان خروب)

تحولت أماكن دبي إلى «نوتة» موسيقى، ترتسم خطوطها إيقاعات جميلة، اختارتها لتصوغ من خلالها أجندة تفيض فرحاً وألقاً، مع استقبالها مجموعة من الأصوات الدافئة التي تتغلغل في القلوب، فتبث فيها جرعات من الحب والسعادة، وتنثر التفاؤل والبهجة في أنحاء دبي.

مركز دبي التجاري العالمي يفتتح أبوابه أمام الفنانة أصيل هميم، والفنان وليد الشامي، 23 الجاري. وتستقبل «كوكا كولا أرينا» فرقة «كايروكي» المصرية.

أما لينا شاماميان فتسلك «طريق الشمس» إلى دبي في أغسطس، فيما سيحط الفنان المصري حمزة نمرة، رحاله في «كوكا كولا أرينا»، مطلع سبتمبر.

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