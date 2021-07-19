أديبان هنديان يحصلان على الإقامة الذهبية

المصدر: دبي - نهى حوّا

تلقى كاتبان هنديان، أخيراً، التأشيرة الذهبية للإقامة في دولة الإمارات، حيث حصلت كل من، ديبا سليم إيرفان وراجيف غوبتا، على التأشيرة الذهبية من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات.

ووفقاً لصحيفة «سياست ديلي» الهندية، تقطن ديبا سليم إيرفان في دولة الإمارات منذ 22 عاماً، وهي مؤلفة ثلاثة كتب وتعمل حالياً على كتابها الرابع. وتعد واحدة من الكاتبات القلائل من الهند اللاتي حصلن على التأشيرة الذهبية. وكانت تعمل في مجال الإعلانات قبل أن تصبح كاتبة بدوام كامل.

وقالت الكاتبة بمناسبة منحها التأشيرة الذهبية: «يسعدني للغاية أن أحصل على تأشيرة طويلة الأمد لنفسي وأسرتي، وأن يتم الاعتراف بي ككاتبة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة. وأنا ممتنة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إطلاقة أول تأشيرة ثقافية طويلة الأمد في العالم، وعلى الاعتراف بالمواهب ورعايتها، وأتعهد بتقديم 36 ساعة في السنة لخدمة الكتاب الطموحين في هذه البلاد».

وحصل كاتب هندي آخر على التأشيرة الذهبية، وهو راجيف غوبتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «لايم سورس كونسلتنسي» لاستشارات الإدارة والموارد البشرية في دبي وكندا.

وكان غوبتا قد بدأ حياته المهنية في سن مبكرة جداً بمدخرات تقل عن 300 درهم ومنذ ذلك الحين، سافر حول العالم ولديه الآن 30 عاماً من الخبرة الدولية، وسبق له أن فاز بجائزة «التفوق للرؤساء التنفيذيين العالمية» المرموقة.