مسجد الشيخ خليفة بن زايد تحفة معمارية وقبة بلا أعمدة

ما الذي نعرفه عن هذا المسجد الذي يُعتبر من أروع التحف المعمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ إنه مسجد الشيخ خليفة، الذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الموجود في منطقة حي المعهد في مدينة العين، ويعد مَعَلَماً معمارياً فريداً من نوعه على صعيد العالمين العربي والإسلامي، إذ يعكس فن الهندسة المعمارية الإسلامية ويضم قبةً كبيرةً تتزيّن بآياتٍ من القرآن الكريم مكتوبةً بأجمل الخطوط العربية، وتتميّز هذه القبة بكونها أكبر قبة مسجد من دون أعمدة في الإمارات، مع أن المسجد يضم 81 قبة أخرى، وأكثر من 1000 عمود، ويتسع لنحو 25.500 مُصل.

المصور الإماراتيّ «محمد المصعبي» يعمل كمهندس، إلا أنه أحب عالم التصوير منذ الصغر ومارسه كهواية منذ عام 2014، وحاز على جوائز دولية ومحلية عدة، كما سبقت له المشاركة في معارض فوتوغرافية عدة. موقع CNN بالعربية نَشَرَ عدداً من الصور ومقاطع الفيديو بعدسة المصعبي يلتقط خلالها جماليات مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والتي لاقت انتشاراً لافتاً على شبكات التواصل، وبحسب حديثه مع موقع CNN بالعربية، أشار المصعبي إلى أن تصوير مسجد الشيخ خليفة بن زايد كان أمراً مهماً بالنسبة له بسبب وجوده في مدينة العين التي نشأ فيها، وأضاف: «الأمر الذي شجّعني هو جَمَال المسجد وهيبته وسط المدينة.. أردتُ توثيقه من الأعلى لتظهر ميزة المسجد، وجَمَالياته أكثر، وخصوصاً أن موقعه لا يتضمّن أي أبراج تقلِّل من هيبته». وخلال الفيديو، استطاع المصعبي تسليط الضوء على القبة الكبيرة التي تُميّز المسجد، والتي يصل قطرها الخارجي إلى 86 متراً، إضافةً إلى تصميم المسجد من الداخل.

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