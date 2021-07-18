«ذا هيندو»: دبي مدينة عابقة بالتاريخ والحضارة

المصدر: إعداد- فاتن صبح

تجربة إماراتية مفعمة بالأصالة استعرضها موقع «ذا هيندو» في مقال بعنوان «ما بعد مراكز التسوق المبهرة في دبي»، ليشير إلى عدد من الأماكن لكل راغب في العيش بدبي بعيداً عن مراكز التسوق وأسواق الذهب والعطور والبهارات، ليتعرف على مدينة عابقة بالتاريخ والحضارة المميزين. وعلى الرغم من أن غالبية أحياء دبي القديمة خضعت للتجديد بما يتناسب مع طابعها الكوزموبوليتاني، إلا أن أجزاءً منها لا تزال تحتفظ بعبق الماضي.

ولا شك أن كل من يزور مدينة دبي سيرغب بتذوق القهوة العربية التي تشكل مكوناً حيوياً في كرم الضيافة الإماراتية. ويؤكد أحمد سويدان الجفلة مدير التشريفات من مركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري، أن «تقديم القهوة العربية أمر متعارف عليه. إنه احتفالية بحد ذاتها، حيث يتم تقديم ربع فنجان وإذا أردت المزيد فعليك بالطلب. أما إذا اكتفيت، فعليك بهز الفنجان وحسب» وينظم المركز رحلات حضارية لتعريف الزوار بتاريخ الإمارات وثقافتها.

أما للبراجيل فحكاية أخرى وهي عبارة عن ملاقف أو أبراج هواء مبنية فوق الحجرة الأساسية من المنزل الإماراتي القديم وتشكل مبردات الهواء الرسمية قبل المكيفات. وتقوم مقام مكيفات الهواء الطبيعي حيث تعمل على تخفيض الحرارة بمعدل عشر درجات مئوية. وغالباً ما كانت تلك المباني وتقسيماتها تشيد من الأحجار المرجانية والطوب.