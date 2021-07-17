خبراء: القراءة تدفع الإنسان للإقبال على الحياة

المصدر: الشارقة - البيان

أكد خبراء أن القراءة تدفع الإنسان للإقبال على الحياة، ذلك ما جاء في جلسة حوارية نظمتها هيئة الشارقة للكتاب في مكتبة خورفكان تحت عنوان «ملتقى الكتاب»، واستضافت فيها كلاً من الدكتور عبدالله الدرمكي، عضو المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، مؤلف كتاب «رحلتي إلى القمة»، والدكتور محمد عبدالكريم مراد، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في شرطة أم القيوين، وتناولت الجلسة التجربة الثقافية والإبداعية لكلا الضيفين.

وتطرق الضيفان خلال الجلسة التي أدارها المهندس عبد الرؤوف حسن أميرة، إلى تجربة الكتابة والقراءة، وأهمية وضع الأفراد أهدافاً استراتيجية تمنح قيمة لحياتهم وتسهم في تطوير مجتمعاتهم، حيث أكد الدكتور الدرمكي انطلاقاً من خبرته الأكاديمية كباحث ومدرب معتمد في علوم التميز المؤسسي والتنمية البشرية، أن أهداف الإنسان تكتسب قيمتها بعظمة غاياتها وبارتقائها نحو التماهي مع السعي الإنساني لعمارة الأرض وإسعاد البشر. ولفت الدرمكي إلى أن البشر يعانون في هذا العصر من القلق وأن من لديهم عزيمة قوية يستطيعون تنشيط هواياتهم وتحويلها إلى نمط حياة ملهمة، واعتبر أن أهمية القراءة تكمن في دفعها الإنسان إلى الإقبال على الحياة وتحفيزه للتشبث بالطموح وتخطي العوائق.



تجربة شخصية

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبدالكريم مراد تجربته الشخصية في وضع أهداف استراتيجية مبكرة للتحصيل العلمي، مشيداً بما تقدمه الدولة وقيادتها من ريادة على مستوى التخطيط الاستراتيجي ووضع الخطط المرحلية التي تلهم الأفراد. وحول مضمون كتابه «أقوى 5 طرق للتخلص من التشتت»، أوضح أنه ينطلق فيه من الوعي بأن الإنسان الذي لا يضع لنفسه أهدافاً فإنه يكون من ضحايا التشتت، لافتاً إلى أن هذه الإشكالية تنطبق على 97% من الأفراد.

وللتغلب على آفة التشتت، نصح المحاضر بعدم الإفراط في التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها حسب رأيه تكرس ثقافة النسيان وعدم الإلمام بالأحداث التي تستحق أن تحيط بها الذاكرة، نظراً لحجم المعلومات التي تقدمها تلك الوسائل وغياب التوثيق والتدقيق الصحيح لها، لافتاً إلى أن الأفراد كانت لديهم ذاكرة أكثر دقة في رصد الأحداث وسردها، لأن التركيز لديهم كان يفوق الأجيال الجديدة التي تعاني التشتت وتتعرض له في الحياة اليومية.