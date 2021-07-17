«عالم السرديات القصصية والروائية».. نقد وتحليل

المصدر: الشارقة - البيان

صدر للناقد والأكاديمي السوري، الدكتور سمر روحي الفيصل، كتاب جديد عن دائرة الثقافة في الشارقة، بعنوان «عالم السرديات القصصية والروائية» في 511 صفحة من القطع المتوسط ضم الكتاب تسعة فصول في قسمين:

القسم الأول عن السرديات القصصية، تحدث فيه الناقد فيصل عن أشكال القصة القصيرة، وعن عنوان المجموعة القصصية، وعن الحكاية والسرد، وعن علاقة القصة بالمناسبة، وعن فضاءات القصة العربية. أما القسم الثاني، فخاض فيه بثلاثة فصول عن السرديات التقليدية، سرديات الحداثة، سرديات ما بعد الحداثة، الكتاب منهجي يدل على خبرة نقدية وتحليلية أكاديمية، من خلال التدقيق في السرديات، دون أن يدعي الناقد الفيصل أنه يقول كل شيء، بل يقول إنه يقدم وجهة نظر فيه.