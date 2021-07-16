«قصر الوطن».. تجربة ثقافية للزائرين

المصدر: أبوظبي - البيان

تعد زيارة «قصر الوطن»، من الخيارات المثالية للراغبين في خوض تجربة ثقافية غنية، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، في العاصمة أبوظبي، إذ يتيح القصر لزواره من العائلات والأصدقاء، تجارب إنسانية وثقافية وحضارية داخلية وخارجية مميزة.

ويمكن للزوار، شراء دليل الوسائط المتعددة من قصر الوطن، الذي سيمكنهم من الاستماع لشروح ومقاطع صوتية بخمس لغات مختلفة، للاستمتاع بجولة إرشادية تفاعلية، واستكشاف تاريخ ومسيرة دولة الإمارات وتقاليدها العريقة، من خلال مجموعة كبيرة من التحف والمخطوطات النادرة والتاريخية. كما سيتمكن الزوار من التعرف إلى الحرفية في التصاميم والزخارف والأشكال الهندسية، التي تعكس روعة فنون العمارة الإسلامية والعربية التقليدية.

ولا تكتمل زيارة قصر الوطن، دون مشاهدة عرض الضوء والصوت، للاستمتاع بروعة وبهاء القصر، في مشهد فني بديع، يستعرض مسيرة التقدم التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر رحلة مرئية من ثلاثة فصول، ينتقل خلالها الزوار من تاريخ الدولة وحاضرها إلى مستقبلها المشرق. يقام هذا العرض المميز على الواجهة الخارجية للمبنى الرئيس لقصر الوطن، ويمتاز بأسلوب فريد، يمزج بين أحدث التقنيات والمؤثرات السمعية والبصرية، لإبراز روح الأصالة والتراث، التي شكلت بوابة للنهضة والعمران والتقدم.