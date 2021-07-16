«أطفال الشارقة» يناقشون كتاب «الاجتياح»

المصدر: (الشارقة - البيان)

استضافت «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، الكاتب الدكتور عمر عبد الرحمن الحمادي، نائب رئيس جمعية الإمارات للأمراض الباطنية.

وذلك في برنامج افتراضي بعنوان «على مائدة كتاب»، للحديث عن كتابه «الاجتياح»، ومناقشته مع مجموعة من منتسبي ناشئة الشارقة في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً.

جاء ذلك خلال لقاء معرفي تفاعلي عبر تقنيات الاتصال المرئي، أداره الكاتب غيث الحوسني عبر تقنيات الاتصال المرئي بواسطة منصة «زوم»، ضمن فعاليات المخيم الافتراضي لناشئة الشارقة.

وناقش منتسبو ناشئة الشارقة الكاتب الدكتور عمر الحمادي في إصداره الأخير الذي حمل عنوان «الاجتياح»، حول كورونا.. ماذا حدث وكيف يبدو المستقبل، وأبدى الناشئة آراءهم في الكتاب بأسلوب نقدي بنّاء، ومدى نجاح الكاتب في الارتحال بالقراء عبر مقدمة الكتاب غير التقليدية بين التاريخ والجغرافيا واستراتيجية العصف الذهني، وما بين التمكن من الجمع بين دسامة المحتوى العلمي، وتبسيط المعلومة بالشكل الذي يفهمه القراء من غير المتخصصين، وتقديمها بطريقة مسلّية ومفيدة.