«الشارقة للفنون» تطلق برنامج معارضها في 2021

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون، برنامج معارضها في 2021، والذي يتضمن معارض فردية لفنانين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ومعارض دولية تنظم بالتعاون مع عدد من المؤسسات الفنية حول العالم، إضافة إلى الفعاليات السنوية التي تسلط الضوء على أعمال الفنانين وصناع السينما والناشرين المحليين والدوليين.

يقدم برنامج الصيف، في الفترة بين 24 يوليو و1 أكتوبر، معرضي «إلى الأبد.. سيكون المطر مصنوعاً من الرصاص»، و«عندما أحصي.. ليس ثمة أحد سواك»، وهما من تقييم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، ويتضمنان أعمالاً مختارة من المعارض السابقة، أو من تكليفات خاصة لبيناليات الشارقة.

كما يضم برنامج الصيف، النسخة الثالثة من معرض «الشارقة- اليابان»، التي تقام تحت عنوان «هدوء غامر: السكينة والعزلة والاتصال في العمارة اليابانية».

فيما يشمل برنامج الخريف مجموعة من المعارض، هي: «الوجه الآخر للصمت» لهرير سركسيان، والذي يقام في الفترة بين 30 أكتوبر 2021، و30 يناير 2022.

وهناك أيضاً معرض «كائنات وافدة» لمجموعة أوتوليث، الذي يقام في الفترة بين 13 نوفمبر 2021، و13 فبراير 2022، في الأروقة 1 و2 و5 و6 في المباني الفنية في ساحة المريجة.