«يوميات عام الطاعون» في نسخة عربية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية، في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الترجمة العربية لكتاب «يوميات عام الطاعون»، لمؤلفه دانييل ديفو، وقد نقله إلى العربية ناصر مصطفى أبو الهيجاء، وراجع الترجمة د. أحمد خريس وفايز الجولاني.

يُعد كتاب «يوميات عام الطاعون»، دليلاً إرشاديّاً للحكومات، كما الأفراد، في سياق مُواجهة الأوبئة، إنْ من جهة سنّ القوانين والنظم والإجراءات الرقابية والعقابية، أو من حيث السلوك الاجتماعي، عرضاً وتفسيراً ونَقْداً.

ويؤرّخ الكتاب لوباء «الطاعون»، الذي اجتاح إنجلترا كما غيرها من الدول الأوروبية عام 1665، وما صحب ذلك من إجراءات وسلوكات، أبرزُها إجراءات العزل والحجر المنزلي، ومشافي الأمراض الوبائيّة، والتباعد الاجتماعي، والاحتياطات التجاريّة، والأزمات الاقتصادية، ومنع السفر، وتقنين التَّرحال والتنقُّل، وإجراءات التعقيم، وما شابَهَها.