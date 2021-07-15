«الدولي للمتاحف» يرشح دبي لاستضافة «آيكوم 2025»

المصدر: دبي - البيان

تقديراً لمكانة الإمارات، ودور دبي البارز في مجال حفظ التراث، وما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة في مجال تصميم وإدارة المتاحف العالمية، اختار المجلس الدولي للمتاحف «آيكوم» دبي ضمن القائمة المرشحة لاستضافة المؤتمر السابع والعشرين للمجلس للعام 2025، والذي يعد أكبر مؤتمر دولي في مجال المتاحف في العالم.

وتضم القائمة ثلاث مدن سيتم التصويت عليها في نوفمبر المقبل، وهي دبي، واستكهولم وكازان، حيث تم اعتماد قرار الترشيح في اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمتاحف الذي عُقد افتراضياً أخيراً بحضور 170 عضواً من 118 دولة.

وكان فرع الإمارات للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم - الإمارات» بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون «دبي للثقافة»، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري «دبي للسياحة»، قد تقدم بملف استضافة الحدث بنهاية شهر أبريل الماضي.

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