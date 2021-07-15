زكي نسيبة: مكتبة زايد تجمع كتباً ذات قيمة لا تضاهى

المصدر: (العين - وام)

أكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أن مدينة العين التي شهدت باكورة أحلام مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وهي تخرج إلى نور الواقع كانت السباقة إلى أخذ مكانها على خريطة التخطيط الحضاري في تلك المنطقة الغالية من إمارة أبوظبي ليشع نور العلم إلى مختلف ربوع الإمارة وربوع الوطن التي امتدت إليها أيادي زايد الخير وسطع في القلوب قبل العقول وأصبحت الأفئدة مقبلة على مرحلة جديدة من البناء.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه أمس لمكتبة زايد المركزية أحد أفرع دار الكتب التابعة لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي يرافقه الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير الجامعة بالإنابة وكان في استقبالهم راشد عبد الرحمن البيك، مدير الخدمات الفنية، وشيخة محمد المهيري، مدير إدارة المكتبات.وقال نسيبة: «نفخر بأن مكتبة زايد المركزية التي تأسست منذ بداية إنشاء الجامعة في عام 1977، واقترنت باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات تجمع بين أروقتها كتباً عن العلم والمعرفة ذات قيمة لا تضاهى».

وقام معاليه يرافقه فريق من موظفي دار الكتب بجولة في أرجاء مكتبة زايد، اطلع خلالها على أهم الخدمات المقدمة وزار المرافق المختلفة كالمسرح وقاعة الابتكار واستمع إلى شرح عن أفرع وأنشطة دار الكتب بشكل عام والاستراتيجية التي تنتهجها.