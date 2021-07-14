«حلفاء الطبيعة».. فيلم وثائقي عن الصقارين بالسعودية

المصدر: الرياض - البيان

حلفاء الطبيعة «فيلمٌ وثائقيٌّ جديد يسلّط الضوء على الصقارين في المملكة العربية السعودية، يبدأ عرضه هذا الأسبوع، وهو يغطّي أحداث مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور النسخة الثالثة 2020 الذي شهد تنافس أكثر من 2000 صقر من دول مختلفة من العالم مثل ألمانيا وروسيا وسوريا والبحرين والإمارات العربية المتّحدة والكويت والمملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن يبدأ عرض الفيلم الوثائقي حلفاء الطبيعة على قناة «ناشيونال جيوغرافيك» آسيا، وهو يأخذنا في جولة خلف الكواليس، حيث يلقي نظرة على هواية الصيد بالصقور (الصقارة) التي تعد فنّاً آسراً، كما يُظهر الشغف والتفاني اللذين يتّسم بهما مالكو الصقور والمدرّبون الذين يربّون تلك الطيور الرائعة للتنافس في أكبر حدث لسباق الصقور في العالم. ويتقصّى الفيلم الوثائقي رحلة بعض مدرّبي الصقور الأكثر تفانياً بمن فيهم المشاركة الأصغر سناً في نسخة المهرجان عام 2020 وهي الفتاة السعودية شيهانة ضيف الله العنزي التي بدأت هواية الصيد بالصقور عندما كانت في الخامسة من العمر.

الفيلم من إخراج صانع أفلام الحياة البرية روبرت ويديربيرن وتمّ تصوير «حلفاء الطبيعة» خلال النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في شهر ديسمبر من عام 2020. ويعدّ مهرجان الملك عبد العزيز للصقور الذي يحمل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس أرقى عرض للصقارة في العالم، حيث يشهد مشاركة أفضل الصقور والمدربين في هذه الهواية.