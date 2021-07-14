اتحاد المبدعين العرب يمنح العضوية الفخرية لشما بنت محمد

المصدر: العين - وام

منح اتحاد المبدعين العرب الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، عضويته الفخرية نظراً لدورها البارز في دعم الثقافة والإنسانية وعطائها المعرفي وأثرها الثقافي والإبداعي في الحياة الثقافية الإماراتية من خلال مساهماتها الفكرية عبر مؤلفاتها التي أثرت المكتبة العربية، وكذلك عبر مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية التي تمثل رافداً للدعم الثقافي والاجتماعي والتعليمي لمجتمع الإمارات وأصبح لها الأثر الكبير في الدول العربية.

تقدير

وأشاد الدكتور أحمد نور، رئيس اتحاد المبدعين العرب بدور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان وآثارها الجليلة عبرَ مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.. معرباً عن تقديره لجهودها في دعم الثقافة والإبداع وزرع الانتماء لدى الأجيال الصاعدة.

وأعربت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان عن بالغ سعادتها وشكرها لاتحاد المبدعين العرب الذي يعد بمثابة الداعم للمتميزين في جميع المجالات.. معربة عن ترحيبها بأي تعاون بين الاتحاد ومؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية لما يؤدي إلى إثراء الحراك المعرفي والعلمي والإبداعي وبناء الإنسان من أجل الحفاظ على مكتسبات الحضارة للمجتمع الإماراتي وكافة المجتمعات العربية والإنسانية.

شهادة

من ناحية أخرى، أعلن «اتحاد المبدعين العرب» عن منح ياسر القرقاوي، رئيس مسرح دبي الوطني، شهادة «الإبداع الثقافي»، تقديراً لجهوده المتميزة في نشر الثقافة والفنون في دولة الإمارات والوطن العربي ودعمه للمبادرات الوطنية الهادفة للبناء الثقافي الفني.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من اتحاد المبدعين العرب برئاسة الدكتور أحمد نور، رئيس الاتحاد، ترافقه نرمين سليم مدير عام الاتحاد ومؤسساته، إلى عدد من مؤسسات دبي الثقافية، حيث تم تسليم شهادة الإبداع الثقافي لرئيس مسرح دبي الوطني.

وقال ياسر القرقاوي رئيس مسرح دبي الوطني: «أشكر اتحاد المبدعين العرب على ثقته بمنحي شهادة الإبداع الثقافي تقديراً لمسرح دبي الوطني، ودوره في نشر الثقافة والإبداع في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرصه على دعم المبدعين في الدولة عامة، وفي إمارة دبي خاصة».

وأشاد القرقاوي بدور اتحاد المبدعين العرب وما يمثله من مرجعية عربية تهتم بالمثقفين والفنانين العرب وتطوير قدراتهم الإبداعية، لافتاً إلى أن هذا التكريم يعطي دفعاً قوياً لتقديم مزيد من المبادرات التي تنشر الوعي الثقافي لمختلف شرائح المجتمع، وبما يحقق تطلعات رؤية القيادة الرشيدة.