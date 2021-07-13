مهرجان طيران الإمارات للآداب يطلق محتواه بحلّة جديدة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت اللجنة المُنظمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب، أمس، مدونة صوتية جديدة باللغة العربية، وتضم المدونة الجلسات الكاملة المقدمة باللغة العربية من مهرجان طيران الإمارات للآداب 2021، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز مكانة الأدب والثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام.

توفر المدونة سلسلة من التسجيلات الصوتية لجلسات مع نخبة الكتّاب والمبدعين المحليين والعالميين، مثل جلسة «مستقبل اللغة العربية: حوار مع معالي نورة بنت محمد الكعبي، ود. علي بن تميم، ود. عبد السلام هيكل»، جلسة «أيامي مع كايروكي» للكاتب والروائي المصري ولاء كمال، وجلسة «وسائل التواصل الاجتماعي والقوالب النمطية» مجاناً على جميع منصات المدونات الصوتية، مثل: Apple Podcast،Google Podcast وSpotify. كما تتاح الجلسات للمشاهدة على يوتيوب، إضافةً إلى جلسات المهرجان المقدمة باللغة الإنجليزية، مع ترجمة للغة العربية.

إثراء

وقد علقت أحلام بلوكي مديرة المهرجان، على إطلاق المدونة الصوتية قائلةً: «لطالما تلخصت مهمة مؤسسة الإمارات للآداب، في تعزيز مكانة ودور الأدب، وإثراء الثقافة بشتى أشكالها، لذا، إنه لمن دواعي السرور، إطلاق مدونة صوتية جديدة، من شأنها الوصول إلى شرائح مختلفة من جمهورنا. يأتي ذلك إيماناً بدورنا بضمان استمتاع كل متذوقي الأدب في العالم، لا سيما الوطن العربي، بما تم تقديمه في المهرجان».

للاستماع لجميع الجلسات، يرجى زيارة مدونة مقتطفات من مهرجان طيران الإمارات للآداب الصوتية، ولمواكبة المستجدات الخاصة بمهرجان طيران الإمارات للآداب، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني.

والجدير بالذكر، أن مهرجان طيران الإمارات للآداب، شهد في دورته الثالثة عشرة مشاركة نخبة من الأدباء والمبدعين، أبرزهم: ملالا يوسفزاي، ومن ضمنهم: أمين معلوف وأليف شافاك وليمن سيساي، وهدى حمد وعبد العزيز بركة ساكن، وذلك في الفترة من 29 يناير إلى 13 فبراير 2021.

كانت العديد من الجلسات مستوحاة من شعار مهرجان 2021 «لنغير الحكاية»، الذي يعبر عن روح الفترة الحالية. وقدم المهرجان برنامج المرح العائلي، والمناقشات الثرية والممتعة، والأفكار الملهمة، والعروض التفاعلية التي تركز على الكتب والفن والعلوم والشؤون المعاصرة والعروض السينمائية وفن الطهو.

كما يُقام مهرجان طيران الإمارات للآداب، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رعاه الله.