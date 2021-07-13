«ناشئة الشارقة» تنعش مهارات منتسبيها في الفلك والفنون والاستدامة

المصدر: الشارقة - البيان

تواصل «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، فعاليات مخيمها الافتراضي «صيفك ويانا» الذي يُقام برعاية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، «الراعي الإعلامي الرسمي»، تحت شعار «تجربة صيفية تنعش مهاراتك».

ضم المخيم برنامجاً بعنوان «صواريخ الفضاء والأقمار الصناعية»، الذي أقيم بالتعاون مع أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وقدمه مروان أنور شويكي، مدير القبة الفلكية والتوعية المجتمعية، وعمرو الأنصاري، مرشد علمي في الأكاديمية.

وتعرف المنتسبون إلى أجزاء الصواريخ وتركيبها الداخلي وأنواعها، ومهمتها وآلية عملها، وكيفية إطلاقها، كما تعرفوا إلى أن الانطلاق إلى الفضاء عملية لا تنجح إلا بهندسة عالية مستندة إلى أحد أهم العلوم وهو علم الفيزياء، واستمعوا إلى شرح مبسط لبعض المفاهيم الفيزيائية الخاصة بتكنولوجيا الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية.

واطلع المنتسبون على أولى تجارب إطلاق الصواريخ، ومدى قدرتها وقوتها على إرسال حمولة معينة إلى الفضاء فيما يسمى بالمقذوفات إلى الفضاء من الأرض، والحركة المدارية، كما تعرفوا إلى بناء المحطات الفضائية، وفي مجموعة من التمارين التفاعلية تدرب المنتسبون على محاكاة انطلاق الصواريخ من منصاتهم الافتراضية، وكيفية بناء الصواريخ بصورة علمية، وتعرفوا إلى أنواع الصواريخ التي يجب استخدامها وفقاً لمهمات معينة مثل إرسال قمر صناعي خفيف أو ثقيل، إلى مدار قريب أو بعيد، وكم محرك يجب تشغيله وكميات الوقود التي يجب تعبئتها، وإلى أي ارتفاع سيذهب الصاروخ إلى الفضاء؟

«شروق» والاستدامة

ومن جهة أخرى استضافت ناشئة الشارقة، يوسف المطوع المدير التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة، أحد مشاريع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» في جلسة حوارية عن «شروق» والتنمية المستدامة، أدارها محمد كشواني، تنفيذي أول برامج موسمية في ناشئة الشارقة.

وتطرق المطوع إلى الحديث عن مشاريع ومبادرات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير؛ لتعزيز الاستدامة ومكانة الشارقة مركزاً للابتكار والإبداع على مستوى المنطقة والعالم، واستعرض فكرة مدينة الشارقة المستدامة كمشروع سكني يوفر العديد من فرص الاستثمار ويخدم المعايير العالمية والكفاءة في استخدام الطاقة المتجددة، ويشجع أفراد المجتمع على اتباع أسلوب حياة مستدام يتوافق مع متطلبات المستقبل، وتعرف المنتسبون خلال الجلسة إلى أهمية أدوارهم في تعزيز مفهوم الاستدامة في إمارة الشارقة.

ولأصحاب المواهب الفنية والتحريك الرقمي نصيب، حيث قدمت الفنانة التشكيلية الإماراتية الدكتورة نجاة مكي، ورشة افتراضية عبر تقنيات الاتصال المرئي بعنوان «زخارف ملونة»، تعلم المنتسبون من خلالها أساسيات التشكيل الفني من وحدات زخرفية متنوعة، على لوحات من خامة الكانفس المشدود على الكرتون مقاس 50×50 سنتيمتراً، وتدربوا على مهارات استخدام الأحبار الملونة، والإبداع في التلوين بتقنيات مختلفة مثل إضافة التفاصيل بالفرشاة، وتخفيف درجات الألوان باستخدام القطن.

وفي ورشة «تصميم بطاقة معايدة متحركة» التي قدمتها الفنانة الإماراتية عائشة الحمراني، تعرف المنتسبون إلى كيفية تصميم بطاقة معايدة بسيطة ومتحركة لنشرها مع أحبائهم عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام برنامج «برو كرييت» على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، إضافة إلى تحريك البطاقة بواسطة تقنية «Onion Skinning»، وهي تقنية تحريك ثنائية الأبعاد في فن الجرافيكس بالحاسب الآلي لعمل رسوم متحركة.