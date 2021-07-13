«كلمة» يصدر ترجمة كتاب «خمسة فوتونات»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة بمركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الترجمة العربية لكتاب «خمسة فوتونات:

رحلات الضوء الرائعة عبر الزمان والمكان» لمؤلفه جيمز غيتش، وقد نقله إلى اللغة العربية طارق راشد عليان.

قصة الكون مكتوبة في الضوء الذي يملؤه. وبما أننا محاصرون على سطح كوكبنا الصخري الصغير، يمكننا أن ننظر عالياً ونحاول أن نُطالع هذه القصة. يروي الكتاب حكاية خمس عمليات فيزيائية فلكية تُفسرها الرحلة المدهشة للضوء عبر المكان والزمان. إنها رحلة خمسة فوتونات.

القواعد الأساسية التي تحكم كيفية تفاعل الفوتونات والمادة هي نفسها التي تحكم الضوء الذي يضيء غرفة معيشتي، وتسري على رحلة كل فوتون عبر الكون. وهي تصف كل غروب للشمس وكل قوس قزح وكل ليلة مُقمرة. نجح جيتش بأسلوب كتابته الأنيق والواضح في خلق رؤية كونية موجزة وتأمّلٍ بديع حقاً في طبيعة واقعنا. وتنطلق سيرة غيتش الكونيّة البديعة بالقرّاء في جولة سريعة للتعرّف على كل ما كان وكل ما هو كائن وكل ما سيكون. كتاب «خمسة فوتونات» أنيق بقدر ما هو مُنير للعقول والأذهان.

جيمز غيتش، أستاذ الفيزياء الفلكية في مركز أبحاث الفيزياء الفلكية بجامعة هيرتفوردشاير البريطانية. تتركّز أبحاثه عموماً على تكوّن المجرّات وتطوّرها وعلم الكــون الرصــدي، بالإضافــة إلــى الاستخدامات الجديدة لتعلّم الآلات في الفيزياء الفلكية واستكشاف تطبيقات هذه التقنيات في مجالات أخرى، منها الزراعة والطب.