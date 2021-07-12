فهد الماس.. «شرير» في «خلك شنب 2»

المصدر: دبي - البيان

ضمن كوكبة نجوم الجزء الثاني من الفيلم الإماراتي «خلك شنب»، للمخرج هاني الشيباني، حجز الفنان فهد علي الماس، مكاناً له، مرتدياً قناع شخصية «السيد أكون»، ليلعب شخصية «شريرة» في العمل، الذي تولى الكاتب خالد الجابري صياغة نصه، فيما تتولى شركة غبشة فيلمز عملية إنتاجه، حيث يواصل الفيلم سرد الأحداث التي بدأت مع الجزء الأول من الفيلم، الذي عرض في 2019، ودار في قالب كوميدي، حول ثلاثة شبان يستيقظون من النوم، ليكتشف ثلاثتهم أنهم في أماكن غريبة وغير مألوفة بالنسبة لهم، ويحاولون اكتشاف ما حدث في الساعات الماضية.

فهد علي الماس، عبّر عن سعادته بالمشاركة في هذا الفيلم، الذي اعتبره «إضافة تثري مسيرته الفنية». وقال: «بالنسبة لي، أعتبر مشاركتي في هذا الفيلم تجربة ثرية، تمكنت خلالها من رفع مستوى خبرتي الفنية، لا سيما وأنني أقف فيه أمام مجموعة من النجوم، مثل عمار آل رحمه، ومحمد الكندي، وسعد عبد الله، وعدد آخر من النجوم الذين يلعبون أدواراً مختلفة»، وبيّن الماس أنه يلعب في الفيلم شخصية شريرة، وقال: «في هذا الفيلم، أجسد شخصية السيد أكون، وهي شخصية (شريرة)، والتي حاولت تجسيدها بكل ما أوتيت من قوة»، وتوجه الماس بالشكر إلى فريق العمل، والشركة المنتجة، التي منحته فرصة المشاركة في هذا الفيلم. وقال: «أتمنى أن ينال أدائي إعجاب الجمهور، الذي أعتبره الحكم الرئيس».