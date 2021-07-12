«حرف وكلمة » في مكتبة الصفا..جواهر التراث والحداثة

المصدر: دبي - البيان

انطلق، يوم أمس، في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، معرض «حرف وكلمة»، الذي تنظمه جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، والذي يستمر حتى 25 يوليو الجاري، بمشاركة نخبة من خطاطي الجمعية من جنسيات مختلفة.

وأقيم حفل الافتتاح، بحضور خالد الجلاف رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وخليل عبد الواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية في دبي للثقافة، حيث سيقدم الفنانون شروحات عن الأعمال المشاركة، وسيتم الإعلان عن الفائزين في مسابقة الخط العربي، التي تنظمها الجمعية، وتسليمهم جوائزهم.

تعاون

وأشار خليل عبد الواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية في دبي للثقافة، إلى أن التعاون بين «دبي للثقافة» وجمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، يأتي في إطار حرص «دبي للثقافة» الدائم على التعاون مع جميع الجهات الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورفد الفعاليات والأحداث التي تنظمها، من خلال إتاحة مكتباتها العامة والأصول التي ترعاها، لاحتضان مختلف الأنشطة التي من شأنها أن تسهم في إتاحة الثقافة في كل مكان وللجميع، وتحفيز المشاركة الفاعلة من قبل جميع شرائح المجتمع، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة. وأضاف عبد الواحد: «ينسجم هذا التعاون، مع جهودنا الرامية إلى الحفاظ على تراثنا العربي والإسلامي، ونهدف من خلاله إلى دعم المواهب المحلية الواعدة في هذا المجال من الفنون، وتشجيعها على مزيد من الإبداع والتعبير، وإتاحة أعمالها أمام جمهور واسع، لتمكينه من تذوق جماليات الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بما يسهم في ازدهار الفنانين، وانطلاقهم نحو آفاق أرحب، ليسهموا بدورهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في الإمارة، وتعزيز مكانتها مركزاً ثقافياً عالمياً، وحاضنة للمواهب، وملتقى للمبدعين».

أهداف

من جهته، أوضح خالد علي الجلاف رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، أنه من ضمن أهداف الجمعية، تشجيع أعضائها من الخطاطين على الإبداع في ممارسة فن الخط العربي، من خلال المسابقات والمعارض والدورات التي تنظمها. وقال: «يأتي هذا المعرض، نتيجة للمشاركة الفاعلة التي قام بها بعض أعضاء الجمعية في الفترة الماضية، لتنشيط قدراتهم، وزرع روح التنافس بينهم، للوصول إلى مستويات أعلى في الممارسة، وصولاً إلى المشاركات العالمية»، مضيفاً: «تأتي هذه المشاركة، بالتعاون مع دبي للثقافة، في إطار دعمها للإبداع والفنون بكافة فروعه، وهي مؤسسة رائدة في تبني المواهب الفنية، ويأتي فن الخط العربي، ضمن أولويات اهتماماتها. وسيلي هذا المعرض، معارض أخرى ودورات وورش فنية، تنظمها الجمعية لمرتادي مكتبة الصفا المتخصصة بالفنون».

جماليات

يضم المعرض لوحات مبتكرة من أعمال 20 خطاطاً من جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، تجمع بين الآيات القرآنية، والكلمات المأثورة، التي تعكس جماليات الخط العربي، بأنماطه التي تتنوع ما بين الثلث والكوفي والنسخ والديوان والجلي، وزخرفاته التي تنطلق من جوهر الفن الإسلامي.

وتلتزم دبي للثقافة، بدعم المواهب المبدعة من الإماراتيين والمقيمين، والحفاظ عليها، واجتذاب المبدعين في مختلف مجالات الفنون والثقافة، من شتى أنحاء العالم، للدراسة والعيش والعمل في دبي، متيحةً أمامهم منصة ثرية للنمو والازدهار، بما يدعم النمو الاقتصادي لدبي.