تراجع بنسبة الأكسجين..آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

المصدر: البيان

كشف مصدر طبي داخل المستشفى الخاصة التي ترقد بداخلها الفنانة دلال عبد العزيز الحالة الصحية للفنانة، مشيراً إلى أن آخر المعلومات عنها تفيد بتراجع بنسبة الأكسجين.

وأضاف أنها في حاجة إلى الأكسجين بطرق إمداد تنفس صناعي غير نافذ، أي بدون استخدام أنبوبة حنجرية.

تحسن وتراجع

وكشف المصدر عن أنه قد تحدث طفرات وتحسن في حالتها، ولكن يعقبها تراجع في نسبة الأكسجين فهي تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا وليس المرض الفيروسي نفسه.

وكان الإعلامى رامى رضوان، أعلن منذ فترة قريبة إنها انتقلت من غرفة عناية مركزة إلى غرفة عناية أخرى ومجازفة أن يحصل أى نوع من المجهود أو الحركة لها فى هذا الوقت".

وأضاف : الحالة الصحية لا يمكن وصفها بأنها تشهد تحسنا كبيرا، ونرجو الاستمرار فى الدعاء لها، ويا رب حالتها تستقر، وناشد الصحفيين التحقق من الأخبار قبل نشرها فيما يخص حالة الفنانة دلال عبد العزيز.