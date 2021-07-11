الصقارة.. إرث أمهات الإمارات لبناتهن

الصقارة أو «الصيد بالصقور» تقليدٌ قديمٌ في المنطقة العربية يتجاوز عمره 4000 سنة، هذا التقليد مارسه البدو في بواديهم في صحراء دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها في شبه الجزيرة العربية، باعتبارها أحد أشكال الصيد المهمة في أرضٍ كانت شحيحةً بالموارد الطبيعية، إلا أن دور الصقارة في المجتمع تطوَّر مع الزمن، فأصبحت اليوم من أهم الرياضات التقليدية في دولة الإمارات وغيرها من دول العالم.

المصورة الوثائقية الهندية «فيديا تشاندراموهان» كان لها التقاطة مميّزة من زاويةٍ غير مألوفة لهذا الموضوع السائد فيه الاحتكار الذكوريّ، مثل سباقات الجمال والسيارات وغيرها. فقد رَصَدَت «تشاندراموهان» أن هذا الأمر يتغيّر ببطء في دولة الإمارات، حيث تنتقل المهارة من جيل الأمهات إلى بناتهن. من خلال حديثها مع موقع CNN بالعربية، ترجمت من خلال الصورة قدرة «عائشة» (وهي مدرِّبة بنادي أبوظبي للصقارة) على تحطيم الصور النمطية، من خلال تدريب المرأة الإماراتية على فن الصقارة وتربية الأجيال الجديدة على نفس النهج، حتى يصبحنَ صقارات الغد، معتبرةً هذا الإنجاز دليلاً حاسماً على قوة حضور المرأة الإماراتية في المنافسات الرياضية التي تتطلّب جهداً بدنياً، بغض النظر عن درجة صعوبتها.

لقد أمضت «تشاندراموهان» العامين الماضيين في توثيق صور النساء اللواتي يمارسن الصقارة، حيث تتبعتهن في صحراء العاصمة الإماراتية، أبوظبي، لتوثيق مهاراتهن. وفيما يتعلق بردة فعل الناس حول هذه الصور، كان الأمر مفاجئاً للعديد من الأشخاص عند رؤية المرأة الإماراتية في مجال الصقارة، وهذا كان من أبرز أهداف «تشاندراموهان»، عرضُ الحقائق البصرية عن عالمٍ من الفرص غير المُكتشفة، وتناول القصص الفوتوغرافية المشوِّقة.

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انتبه.. الفرص تُجيد التخفّي جيداً.. حتى تلتقي بالكاميرا

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي