العرب واكتشاف أفريقيا.. دور وتاريخ

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرض الأرشيف الوطني صفحة مهمة في تاريخ الوجود العربي في شرق إفريقيا، والعوامل التي ساعدت على اكتشاف مجاهل القارة السمراء، وذلك في محاضرة بعنوان: «الدور العربي في اكتشاف مجاهل القارة الإفريقية» كشفت فيها عن دور العرب والسبق الذي حققوه بوصولهم إلى قارة إفريقيا، وأثر عرب دول الخليج ودورهم الكبير في حضارة شرق إفريقيا، وازدهار التجارة.

وأبرزت المحاضرة الدور العربي الذي أسفر عنه وجود كبار التجار والعائلات المهمة التي قدمت من منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية إلى سواحل إفريقية وكان لهم الفضل الكبير في ازدهار تلك المناطق، وتشييد المناطق المهمة والمزدهرة هناك.

ناقشت المحاضرة التي قدمتها الدكتورة هدى الزدجالي عدداً من المحاور أهمها: علاقة العرب بشرق أفريقيا، ومجاهلها، والعوامل التي ساعدت على اكتشاف مجاهل القارة الإفريقية، والآثار التي ترتبت على وصول العرب إلى مجاهل إفريقيا، وسبب قلة الكتابات والبحوث حول وصول العرب إلى هناك، ركزت المحاضرة في تساؤل مهم: هل كان السبق التاريخي والحضاري في اكتشاف مجاهل إفريقية للعرب أم للغرب؟ اعتمدت المحاضرة على مخطوطات كتبها ملاحون عرب بارعون؛ تتحدث عن سفر العرب بالسفن الشراعية إلى السواحل والمحطات التجارية، وبينت المحاضرة أن العوامل التي ساعدت العرب على السفر إلى هناك تنوعت بين الاقتصادية والجغرافية، أو الثقافية والسياسية، وكان الهدف إما التجارة أو الهجرة.